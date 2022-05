Au cœur de la Camargue à cheval

Au cœur d’un territoire camarguais, souvent inaccessible à l’homme, le cheval est votre meilleur allié. Sur une demi-journée, Florent Maini propose aux cavaliers expérimentés de découvrir toutes les richesses du territoire. En Camargue, le cheval est aussi un partenaire de travail indispensable pour déplacer les taureaux. Emma et Marie vont apprendre les bases du métier de gardian. Certains n’ont que quelques jours. Au total, 30 vaux sont nés ici depuis le début de l’année. Un peu plus loin dans les terres, Thierry Teyssier se met au fourneau pour préparer un plat typique camarguais : la gardiane de taureau. De la viande, quelques olives, du vin rouge et des herbes aromatiques, tous les ingrédients se trouvent dans la région. La préparation est simple. Faites revenir les oignons et la viande avant de faire mijoter avec du vin rouge. Ici, la recette se transmet de génération en génération. Jusque dans l’assiette, c’est tout un territoire qui fait la fierté des Camarguais. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia