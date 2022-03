Au cœur de la Foire de Mars à Troyes

Ça tourne, ça tire et ça vole dans tous les sens, déjà trois semaines que les Troyens ont retrouvé leurs fêtes foraines et ils ne s'en privent pas. Évidemment, ce sont les nouveautés qui attirent le plus. La turbine par exemple, elle vous emmène à 70 mètres de haut. Elle est réservée aux intrépides comme Samuel. "J'aime bien les sensations fortes, le cœur à la place de l'estomac, l'estomac à la place du cerveau" dit-il. "Moi, je regarde uniquement et j'accompagne. Mon cœur va lâcher si je monte là-haut", lance un autre. Plus calme, mais tout aussi prisé, l'usine. Il a fallu cinq ans de patience à Roby Graupner, son propriétaire, pour construire ce parcours d'embûche sur six étages. Un plaisir qui se ressent coté budget. Pas de restriction non plus lorsqu'il s'agit de déguster les croustillants. Il s'en vend partout sur la foire et les Troyens sont tout aussi heureux d'avoir retrouvé ces douceurs que leurs manèges. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly