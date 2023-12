Au cœur de la forêt engloutie

Sous les brumes de la forêt amazonienne, l'image est à peine croyable, des milliers d'arbres morts surgissent d'un lac. Certains troncs semblent torsadés, d'autres sculptés. Sur d'autres encore, la vie a repris, ce sont les cimes d'une forêt engloutie sous une trentaine de mètres d'eau il y a plus de 20 ans pour construire un barrage. Un projet contesté à l'époque, 1 800 espèces d'arbres se côtoyaient ici. Singes hurleurs, mais aussi aras rouges, des vautours particulièrement visibles sur des arbres sans feuillage. Les plus chanceux apercevront des jaguars. Et ce jour-là, un caïman se laisse observer de très près. Le lac est alimenté par les pluies tropicales, diluviennes en saison humide. Le barrage produit 70% de l'électricité de la Guyane. Et les décrues laissent apparaître des trésors sur ce tout petit îlot : les vestiges d'un bagne des années 30. Il est sous l'eau une partie de l'année. En pleine forêt primaire, le site est redevenu accessible grâce au lac, à deux heures de rame de la rive. TF1 | Reportage N. Pellerin, N. Clerc