Au cœur de la mythique Transjurassienne

Trois ans qu'ils attendaient de retrouver ce décor. Entre le Jura et le Doubs, les skieurs ont participé ce dimanche à la mythique course de la Jurassienne. Pour ce groupe d'amis, ce sera la première fois : "c'est super connu et c'est un bon challenge", "on y va tranquille. On fait ça pour la course mais pas pour gagner, les forts ils sont déjà devant". Les meilleurs dévoreront les 70 km en moins de deux heures et demie. En ski de fond, à travers les forêts et les villages, la course est loin d'être une simple ballade. Heureusement, les spectateurs sont là pour les encourager. Une petite pause, le temps de faire le plein d'énergie pour les derniers kilomètres. Sur tout le parcours, le public, nombreux, sonne les cloches à l'arrivée des sportifs. Un soleil radieux, une température presque douce, des conditions idéales, mais la course reste difficile. En 40 ans d'existence, la Transjurassienne est devenue une course légendaire. Les amateurs et les professionnels viennent du monde entier pour l'accrocher à leur palmarès. TF1 | Reportage E. Payro, T. Gathy