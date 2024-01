Au cœur de la plus grande forêt de mimosa sauvage

Sur la Côte d'Azur, l'hiver n'est pas fini et déjà, le mimosa fleurit. "Ça représente un petit peu l'or des Alpes-Maritimes. C'est lumineux et éclatant" ; "Ça me fait rêver. Il y a la nature et du vert partout, du jaune. Donc, tout est magnifique", témoignent quelques-uns. Sur les hauteurs de Mandelieu-la-Napoule, la plus grande forêt de mimosa sauvage d'Europe se pare de jaune. Pour beaucoup, c'est la randonnée immanquable du début d'année. Des pompons cotonneux qui ont aussi charmé une touriste néerlandaise. Elle est venue spécialement pour assister à la floraison. Et chacun semble vouloir ramener chez soi un petit bout de soleil. Cette explosion qui met tous les sens en éveil, on la doit aux producteurs qui cultivent le mimosa sur ces collines depuis des générations. À Pégomas (Alpes-Maritimes) sur sept hectares, Thomas Trintignac récolte le mimosa comme son grand-père avant lui. Les variétés les plus tardives continueront d'illuminer le paysage jusqu'à la fin du mois de février. TF1 | Reportage J. Garrel, A. Lalli