Au cœur de la tempête : nos images des vents impressionnants dans la Manche

Les bourrasques sont trop fortes, il est presque impossible de tenir debout. À Siouville-Hague (Manche) ce jeudi matin, personne ne sort, sauf Jean-Louis. Il marche difficilement face au vent, en direction de son école de surf. Et pour le moment, pas de dégâts, mais chez ses voisins, c'est le cas. Ce jeudi matin, sur les côtes de la Manche, il y a eu plus de 150 km/h de vent. Des arbres et des portails n'ont pas résisté. Depuis mercredi soir, une famille est restée cloîtrée chez elle : "Dès qu'il y a de grosses rafales, on sent les vitres trembler". Il n'y a pas d'électricité pour le moment. La mer est déchaînée et le risque de submersion est fort. Certains habitants de la Manche ne savent pas encore quand ils pourront sortir de chez eux. TF1 | Reportage J. Quancard, B. Sisco, S. Iorgulescu