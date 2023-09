Au cœur des Bleus avant France-Namibie

À Marseille, on vibre toute l'année pour le football, sauf ce jeudi soir. La cité phocéenne devient la capitale mondiale du ballon ovale. Pas de maillot bleu ciel du club marseillais, mais du bleu blanc rouge. Mercredi, les Bleus ont découvert le stade Vélodrome et pris leurs marques dans le vestiaire. Sur la pelouse, légère opposition entre les titulaires et les remplaçants, dans une arène encore vide, mais qui s'annonce bouillante ce jeudi soir. Dans l'intimité de leur hôtel, les joueurs ont reçu leurs maillots pour affronter la Namibie. Après une prestation en demi-teinte la semaine dernière, Fabien Galthié s'appuie sur ses cadres et peut compter sur le retour de Cyril Baille, incontournable chez les Bleus, mais blessé juste avant de débuter le mondial. Mercredi soir, l'ambiance était encore légère, séance de soins pour les uns et billard pour les autres. Les joueurs sont décontractés, mais sûrs de leurs forces. Face à la Namibie, qui n'a jamais remporté un match de Coupe du monde, les Bleus ont l'occasion de séduire à nouveau leur public. TF1 | Reportage C. Abel, D. Piereschi, M. Dupont