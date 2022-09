Au cœur des vendanges de l'extrême

A Condrieu (Rhône), c'est parti pour un marathon d'un mois sur les parcelles de la famille Villa. Les plus affutés et les plus aguerris sont chargés de remonter le raisin cueilli en contrebas. Pas question pour eux de perdre le moindre raisin en chemin. Hugo Villa, l'un des enfants de la famille, est taillé pour ce travail. Des coteaux, des dénivelés à 50 ou 70% rendent très physique ce travail. Rares sont ceux qui peuvent porter toute une journée. Et comme ici aucun tracteur ne peut circuler entre les pieds de vigne, les viticulteurs ont inventé un porte-caisse. Vigneron et amoureux de la montagne, Pierre-Jean Villa parle de viticulture engagée. Chaque vendangeur a son petit truc pour résister à la pente. Sportive, ancienne basketteuse, Pauline Villa sait couper le raisin en équilibre. Cette culture périlleuse jusqu'à 300 mètres d'altitude existe depuis l'époque romaine. Les hommes recherchaient de la chaleur pour le raisin. Il est temps pour la famille Villa et son équipe de quitter le jardin suspendu. A Vienne, alors que le temps devient gris, une parcelle de syrah attend les vendangeurs. TF1 | Reportage D. Bordier, A. Poupon