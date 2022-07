Au cœur du brasier avec les pompiers

L’accalmie n’aura été que de courte durée. Difficile d’être optimiste lorsqu’après 36h de lutte, les reprises de feux se multiplient. Le commandant Mignot vient d’être alerté pour un bâtiment agricole qui brûle. Il faut agir vite, une maison est à proximité. Arrivé en renfort, le commandant ne connaît pas tous les hommes qu’il dirige, mais la chaîne de commandement est fluide et le résultat quasi immédiat. Toutes les conditions sont réunies pour que ce soit difficile cette nuit. Pour cause, la propagation du feu est fulgurante. Les pompiers parviennent à vaincre cet incendie, mais la nuit ne leur offre aucun répit. Tous les moyens sont déjà déployés. Un peu plus au Sud, une autre reprise de feu inquiète particulièrement. Après quelques minutes de route, nous découvrons un gigantesque brasier. Comme dans toute guerre, il faut immédiatement définir une stratégie pour ne pas se laisser déborder par l’ennemi. Malgré la débauche d’efforts, 600 hectares de plus sont partis en fumée cette nuit autour de Landiras. TF1 | Reportage H. Dreyfus, C. Jouanneau