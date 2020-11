Au cœur du Haut-Languedoc : à la rencontre des Cabrol, des éleveurs passionnés à La Salvetat-sur-Agout

Les brumes du petit matin commencent tout juste à se dissiper sur le Haut-Languedoc. En route vers son exploitation située à La Salvetat-sur-Agout (Hérault), cette famille d'éleveur s'autorise un petit arrêt pour cueillir des cèpes. Arrivés à destination, Aurélien et Dorothée Cabro font le tour de la propriété pour vérifier que tout va bien. Ce matin, les bonnes surprises s'enchaînent. Ils reçoivent la visite d'un veau fraîchement mis bas. La joie est encore plus grande car il s'agit d'une femelle. Ils pourront ainsi la garder. Pour l'heure, elle est encore un peu frêle et a du mal à téter sa mère. Pour ces éleveurs, le vêlage est un moment crucial. Il s'agit de l'aboutissement de tout leur travail. Les petits sont alors surveillés de près. Stimulés par la paille, ils sont d'humeur joueuse, ils font les fous. Un signe de bonne santé selon Aurélien. Il y a onze ans, ce dernier a acheté dix vaches puis il a agrandi son cheptel avec des cochons et des brebis. Aujourd'hui, il a 70 vaches. L'élevage, il l'a dans le sang.