Au cœur du viaduc de Millau

Il est le symbole de vos vacances dans le Sud et vous êtes des millions à l'emprunter chaque année. Alors, autant faire une pause pour en apprendre un peu plus sur ce célèbre viaduc. Le viaduc de Millau est devenu une attraction touristique, les visites guidées s'enchaînent tout l'été. Nous grimpons un peu et le voici, un ouvrage majestueux comme suspendu au-dessus de la vallée. Alexi note précieusement toutes les informations données. Originaire de Nantes, c'est sa maman, Virginie, qui a voulu faire la visite. Passionnée, ses questions sont précises, notamment au sujet de la construction de la route. La meilleure façon de contempler le viaduc, c'est peut-être de prendre vraiment de la hauteur. Camille est passionnée de parapente à seulement douze ans. Depuis un an, elle économise précieusement son argent de poche. Aujourd'hui, elle vole enfin. Au fil de la journée, les lumières changent, le viaduc rayonne. Tout juste 18 ans après sa construction, il est devenu le symbole et la fierté de toute une région. TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Pocry