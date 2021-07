Au cœur d'un chantier de jeunes sur les îles de Lérins

Arriver sur les îles de Lérins, c'est la promesse d'une journée de détente dans un petit coin de paradis. Mais ces jeunes ne sont pas là pour se reposer. Depuis huit heures du matin, Mathilde pioche sans relâche. Ils ont entre treize et dix-sept ans. Leur mission pendant ces deux semaines est d'instaurer le fort de Sainte-Marguerite construit au XVIIe siècle. Les techniques s'apprennent sur le tas grâce aux précieux conseils de Stéphane Victorion, en charge du projet. Ici, la parité fille-garçon est respectée. Et tous proviennent de milieux très différents. Grandir, apprendre, sans oublier de profiter de ce cadre unique. Pendant que certains reprennent des forces, c'est au tour de Jean et Clarence de préparer le déjeuner. "Après l'effort le réconfort", voilà certainement la formule magique des chantiers jeunes, car l'après-midi est réservé au loisir qu'ils ont eux-mêmes choisi. D'ailleurs, les enfants ont confié qu'ils reviendront l'année prochaine.