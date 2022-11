Au fil de la route avec une couturière ambulante

Se lever tôt le matin, faire la route, voici le quotidien de Sylvie. Et même s'il fait encore nuit, elle prend plaisir à conduire. Seulement quatre vitesses, pas de direction assistée, à bord de sa vieille camionnette, un J9 1980, Sylvie est couturière ambulante sur les marchés ou à domicile. Un métier avec près de 150 km à parcourir chaque semaine. C'est passage obligé à la station d'essence. Sur le marché de Brive, deux fois par semaine, Sylvie a ses repères. Même emplacement, branchement de l'électricité pour travailler, le temps de s'installer, les premiers clients arrivent. "Ça peut être des ourlets de pantalon, de jupe, de robe, une fermeture éclair, coudre des boutons, des pressions", a-t-elle expliqué. Un atelier de couture et même de repassage dans un tout petit espace aménagé par un époux bricoleur. Le marché terminé, Sylvie reprend sa place de conductrice. Des paysages de la Corrèze et de la Dordogne qu'elle ne se lasse pas d'admirer avec 250 000 km au compteur. La route comme remède à la routine et l'impression d'être riche de ce qui l'entoure. Sur le chemin du retour, Sylvie propose un service à domicile. Ce jour-là, elle rapporte à une cliente le travail terminé. Une formule qui lui permet de ne pas se déplacer. Une vie à la rencontre des autres grâce à sa camionnette qu'elle ne quitte jamais même quand elle arrive chez elle, car le cadre pour travailler est déjà tout trouvé. Continuer à s'épanouir au volant de sa camionnette, l'une comme l'autre font désormais partie des paysages de ce coin de campagne. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre