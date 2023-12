Au fil de la Sorgue

C'est une rivière parmi les plus explorées au monde, un éden qui s'étire sur plus de 30 kilomètres au milieu du Vaucluse. Un sanctuaire pour les poissons et les plantes aquatiques. Yannick Gouguenheim, biologiste et photographe subaquatique, a grandi sur les bords de la Sorgue. Cette rivière est devenue le personnage de son film, la source de ses photos. En canoë, une des rares embarcations autorisées sur la Sorgue, nous le suivons. Nous naviguons sous la cime des arbres. Une sorte de canope qui protège la rivière, notamment de la pollution. Ici, la navigation n'est autorisée que quelques mois dans l'année, du 15 mai au 15 octobre. L'eau de cette rivière est régulièrement surveillée. La rivière Sorgue forme un vaste réseau de 500 kilomètres avec son partage des eaux, ses canaux, ses bassins et ses différents bras. L'eau de la Sorgue est une richesse, une source d'énergie. À Fontaine-de-Vaucluse, un moulin à papier fonctionne encore grâce à la force de l'eau. C'est le dernier sur cette rivière. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin