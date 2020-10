Au fil de la Vilaine : une escale à Redon

Un peu de pétarade, quelques gouttes d'huile en machine, un coup de corne pour appeler l'éclusier et le Pacifique va pouvoir quitter le port de Redon (Ille-et-Vilaine). C'est Claude Rabet qui est à la barre. Marinier retraité, il a connu les belles heures de la batellerie bretonne. Au cœur du réseau navigable pour toute la Bretagne, la Vilaine. Jusqu'à Redon, elle était maritime. Du bois, du blé, du sable... les péniches remontaient tout un tas de marchandises jusqu'à Rennes. Aujourd'hui, Claude adore transmettre sa mémoire du métier. Il a été mousse sur le Condorcet, un bateau plus que centenaire. Dans les plaines de Vilaine, il y a 100 ans, il était encore propulsé à la voile ou halé par des chevaux pour les passages difficiles. Trains et camions ayant tué le métier, Claude a dû l'abandonné dans les années 70. Depuis, il a connu bien d'autres timoneries mais son port d'attache reste Redon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.