Au fil de la Vilaine : une halte à La Roche-Bernard.

Il y a 1 000 ans, les Vikings ont remonté la Vilaine pour s'installer sur un rocher à La Roche-Bernard (Morbihan). Sur ce promontoire, le panorama est incroyable, et l'endroit est resté stratégique. Port de marchandises durant des siècles, il s'est transformé en bucolique port de plaisance. Depuis, certains y trouvent un havre de calme. La Roche-Bernard est une belle étape pour les bateaux, mais aussi pour les piétons. Monter vers les vieux quartiers de la ville, c'est emprunter des venelles étroites entre murets et maisons de granite, jusqu'à la place du Bouffay. Un endroit qui a peu changé avec le temps. A l'époque, cette place était le grand rendez-vous de la foire aux bestiaux. Pour les visiteurs, La Roche-Bernard est indissociable de ses ponts. Il y en a eu six depuis 1839. Des premiers suspendus en bois, il n'en reste que les piliers de pierres. Le plus récent, depuis 24 ans, fluidifie le trafic routier sur quatre voies rapides. Mais le voyageur plus curieux gagnera à circuler sous l'édifice, à pied, pour contempler la Vilaine.