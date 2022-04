Au fil de l’eau : à vélo le long du Rhône

Direction le Sud de l’Hexagone pour Marie-Paul et Bruno. Leur voyage commence ici dans l’Ain. Les voilà partis sur l’une des plus longues piste d’Europe, la ViaRhôna. En attendant d'approcher le fleuve, ce couple de retraités profite de la campagne. Ils font quatre heures de vélo et 60 km par jour avec un rythme de croisière pour mieux contempler leur région. Après quelques coups de pédale, nous rejoignons Seyssel (Haute-Savoie), un même nom, mais deux communes séparées par le Rhône. Jean-Bernard Buisson, lui, est plutôt un adepte du bateau. Il est amoureux de ce secteur que l’on appelle le Haut-Rhône, plus méconnu et indomptable. À 68 ans, ce pêcheur professionnel continue inlassablement à remonter ses filets pour alimenter les marchés locaux et sa table d’hôte. Du lac Léman jusqu’à la Méditerranée, le Rhône nous offre ses paysages et sa gastronomie. Au menu : filet de perche et friture locale. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand,