Au fil de l'eau dans le Sud-Ouest : la cascade d'Autoire

L'eau ruisselle sur les parois, de fines gouttelettes rebondissent sur la mousse. Un brumisateur naturel, la cascade d'Autoire est dissimulée au cœur de la forêt. Pour l'apercevoir, il faut emprunter un sentier de randonnée, grimper, et se motiver. La récompense, une chute de 30 mètres, la plus haute cascade du Lot. L'été, la cascade est très fréquentée. Alors pour protéger son environnement, l'accès est restreint. Quelques centaines de mètres plus bas, en longeant la rivière, c'est la délivrance. La cascade se situe à proximité du village d'Autoire, dans la vallée de la Dordogne, au creux des falaises. Depuis les sommets, une source alimente la fontaine de la commune. Son doux son perturbe à peine la quiétude des lieux. Autoire est classée parmi les plus beaux villages de l'Hexagone. Les toitures des maisons sont brunes et pointues, et les façades sont claires, parfois à colombage. Autoire est surnommé le "Petit Versailles". Dans le bourg, les demeures médiévales et les manoirs ont tous été rénovés. Le château le plus insolite, lui, se trouve tout là-haut, à 150 mètres du sol. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Larradet, G. Udron