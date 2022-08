Au fil de l'eau dans le Sud-Ouest : le canal de Garonne

Naviguer à l’ombre des platanes et des saules pleureurs. Prendre le temps d’admirer le paysage. Le temps d’une journée, ces vacanciers découvrent le canal de Garonne. Peu connu, il prolonge le canal du Midi jusqu’à Bordeaux. Avec ces quinze arches, le pont-canal du Cacor permet aux bateaux de franchir le Tarn. Ici, l’eau passe sur l’eau. Ce pont est une prouesse technique. C’est l’un des seuls ouvrages à avoir résisté à la grande crue de 1930. Le bateau parcourt ces longues lignes droites. Seules les écluses viennent perturber ce calme. Avec cette perche, ce petit garçon annonce l’arrivée de l’équipage et les portes s’ouvrent. Il faut faire vite : amarrer le bateau, enclencher le mécanisme. Désormais, tout est automatisé. Passer une écluse prend environ quinze minutes. Alors pour gagner du temps, des ingénieurs ont bâti dans les années 60 un ascenseur à bateaux. Grâce à la rigole et à ces deux locomotives, les bateaux franchissaient treize mètres de dénivelé et évitaient ainsi cinq écluses. TF1 | Reportage M. Chaize, M. Larradet