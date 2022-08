Au fil de l'eau dans le Sud-Ouest, le lac de Montbel

En cette fin d'été, le lac de Montbel est exceptionnellement bas. La canicule a eu raison de ce paysage de carte postale, de ses eaux vert émeraude qui en ont fait la renommée. Robert et Philippe en sont tombés sous le charme. Ces Lorrains ont décidé de s'y installer avec femmes et enfants. Quand nous les avons rencontré au mois de juillet, ils partaient pour une balade en barque de pêche. Direction leur coin secret : une petite île où ils jouent les Robinson Crusoé régulièrement pour pêcher. Au club équestre de Léran, voilà un autre Robert, grand amoureux des chevaux et de son Ariège natal. Il a assisté à la création du lac de Montbel et nous montre une route qui disparait dans l'eau. Avec ses 60 millions de mètres cube d'eau sur 550 hectares, le lac a été mise en eau en 1985 pour subvenir aux besoins des agriculteurs. Robert se souvient du paysage d'avant. Le lac de Montbel est alimenté par la fonte des neiges et par l'Hers, une rivière qui descend des Pyrénées et traverse Chalabre, une petite cité cathare dominée par un château. TF1 | Reportage P. Michel, J.M Lucas