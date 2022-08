Au fil de l'eau dans le Sud-Ouest : les lacs du Lévézou

Ils dominent les plateaux du Lévézou. Ce sont cinq lacs artificiels créés par l'homme dans les années 50 pour fournir de l'électricité à toutes les communes alentour. Pour les habitants, ils sont aujourd'hui les joyaux de l'Aveyron. Le plus emblématique, c'est le lac de Pareloup où se retrouvent chaque année des milliers de vacanciers. Même lorsque la météo est incertaine, rien n'arrête les Aveyronnais. Chacun a son moyen bien à lui de profiter du lac, en bateau, en pédalo ou avec une canne à pêche. Pendant plusieurs jours, des enfants dorment au bord du lac pour apprendre à pêcher les carnassiers, très nombreux au lac de Pareloup. Le résultat de la pêche du jour, ce sont deux carpes d'une dizaine de kilos chacune et qu'il faut maintenant relâcher délicatement. Le cours de pêche terminé, nous repartons sur le lac là où son histoire a commencé. Depuis 1952, c'est ce barrage qui retient l'eau de Pareloup. D'abord pour produire de l'électricité quelques kilomètres plus bas, mais aussi pour la transformer en eau potable. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier