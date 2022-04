Au fil de l'eau : en Kayak sur le Doubs

Au début du printemps, le lac de Saint-Point semble encore endormi. Le silence et l'eau claire tout juste troublés par les pagaies. Le Doubs traverse le lac sur sept kilomètres pour déboucher sur ses méandres. Il a plu il y a quelques jours, les conditions sont idéales pour naviguer. Une balade au fil de l'eau parmi vallées et villages. Un écrin dont profitent d'autres spectatrices, qui mêlent au bruit de l'eau le son de leurs cloches. Nous sommes ici dans le territoire des vaches montbéliardes. Il y a plus de 100 ans, la famille de Thomas Obertino a quitté le Piémont italien pour s'installer au bord du Doubs. Pour chaque cloche, il fabrique un moule en sable sur-mesure. Puis, vient la fonte du cuivre et de l'étain. En quelques minutes et quelques gestes, le liquide doré remplit les moules, sous les regards des curieux de passage. Montagnes et forêts, villages et villes, jamais le Doubs ne rencontre le même paysage. Plus qu'une rivière, il est un voyageur entre trois départements et deux pays, entre ses habitants et ses visiteurs, qui chérissent son terroir. TF1 | Reportage É. Payro, G. Martin, H. Lévéque