Au fil de l'eau : en péniche sur le canal de la Marne au Rhin

Sur leur bateau de location sans permis, Liliane, Laurent et leur fille sont partis pour dix jours. Cette famille suisse qui vit dans l'Hexagone dans le Jura est venue découvrir la Lorraine et l'Alsace au fil de l'eau, sur le canal de la Marne au Rhin. C'est ici, entre les étangs de Moselle et les Vosges du Nord, que le canal de la Marne au Rhin offre le plus de variétés de paysages et d'expériences de navigation. Ça commence par une succession de tunnels de près de trois kilomètres en tout. Après 30 minutes sous terre, le retour au soleil fait du bien. Au milieu des rochers vosgiens, la navigation est plus tranquille. Une nouvelle épreuve de navigation attend nos vacanciers : le plan incliné d'Arzviller, un ascenseur à bateau de 34 mètres de haut, un des plus importants d'Europe. Autour du canal de la Marne au Rhin côté vosgien, le décor est de plus en plus varié. Au milieu de ces forêts de sapins, c'est une autre découverte qui les attend : le pays des cristalliers. Comme de nombreux plaisanciers sur le canal, c'est à Saverne, aux portes de l'Alsace, que notre famille va poursuivre ses découvertes avant de repartir dans l'autre sens, vers d'autres horizons. TF1 | Reportage V. Dietsch, C. Hanesse