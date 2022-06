Au fil de l’eau sur l’Adour en Chalosse

C'est un incroyable décor. Entre les nuances de vert, l'Adour se fraye un chemin. Là-bas, le fleuve est profond. Comme il le fait depuis son adolescence, comme le faisait son grand-père, Patrick vient mouiller son filet. Les techniques de pêche aussi anciennes sont rares. Ce n'est pas étonnant qu'il y tienne comme à la prunelle de ses yeux. Son frère lui aussi a été pécheur. La vie au bord de l'Adour a quelque chose d'unique. Les souvenirs y sont très forts. Le fleuve marque les esprits surtout quand il décide de changer de visage et d'envahir les terres. Dans le village de Saint-Jean-de-Lier (Landes), l'échelle de crue est au centre du bourg. Le fleuve déborde quasiment tous les ans, mais l'inondation de 1952 est restée dans les esprits. Le maire est agriculteur et comme tout le monde là-bas, il vit au rythme des caprices de l'Adour depuis toujours. Il nous amène dans un petit quartier du village pour rencontrer des mémoires vivantes de cette histoire. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau