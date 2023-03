Au fil de l'histoire

Dans les couloirs de ce musée, cette équipe de restaurateurs arrive sur son nouveau chantier. Face à eux, ces deux tapisseries flamandes nécessitent d'urgence leur intervention. Elles recèlent des dizaines de clous rouillés qu'il faut retirer un à un. Au chevet de ces fils de laine et de soie, Nathalie veille d'abord à fixer les parties les plus fragiles. En décrochant ces broderies, figées ainsi depuis des décennies, ces artisans découvrent les nuances d'antan. Des teintes intactes, celles qu'avait choisi l'artiste il y a quatre siècles. Une fois protégées, puis délicatement accrochées, l'équipe reprend la route. Direction les ateliers en région parisienne. Bienvenue au cœur de l'une des dernières sociétés françaises spécialistes de la restauration de textile. Chaque tissu passe d'abord entre les mains expertes de Djamel. De chaque côté, ce nettoyeur professionnel aspire, détache, brosse. L'objectif étant d'extraire les impuretés incrustées dans les fibres et raviver les pigments. Commence ensuite un autre défi, celui des trois restaurateurs : arrêter le temps, recoudre là où il a laissé ses traces. A savoir que l'atelier travaille pour des musées, mais aussi pour des particuliers, à la rescousse de trésors familiaux. TF1 | Reportage M. Brossard, B. Hacala