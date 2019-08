Au fil des histoires du Pont du Loup à Saint-Jeannet

La commune du Pont du Loup se dévoile le long d'une ancienne voie ferrée datant de 1891, offrant de magnifiques vues. Certains piliers du viaduc subsistent encore et regorgent d'anecdotes pour les vacanciers de passage. Le calme des petites ruelles et les petits trésors confectionnés par les artisans du village forcent l'admiration des visiteurs. A Saint-Jeannet, un viaduc centenaire est toujours majestueusement dressé. La culture des oliviers est la spécialité du village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.