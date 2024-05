Au Fort-la-Latte, une famille formidable

Les retrouvailles de la famille sembleraient presque ordinaires. Mais attendez de découvrir leur décor. Le Fort-la-Latte, une forteresse à flanc de falaise dans lequel Isabelle Jouon-des-Longrais pose sa valise chaque année au printemps pour au moins six mois. Et n'allez pas lui parler de résidence secondaire, à peine arrivée, la propriétaire des lieux, 76 ans, se met au travail. Chacun a un rôle bien défini. De sa tour de contrôle, Isabelle aperçoit souvent son fils Guenolé faire des allées et venues. Les membres de la famille sont un peu partout ici. À la billetterie, nous trouvons Typhaine, la grande sœur de Guenolé. Depuis plus de 20 ans, le fort détient aussi sa propre boutique. À sa tête, Stéphanie, la belle-sœur de Typhaine. En trois générations dans la famille, le fort a retrouvé toute sa splendeur. Un travail de tous les jours pour un chantier presque sans fin. Mais quelques fois, le fort et ses éléments les rattrapent et les invitent à contempler. Cela fait tout de même trois générations que la famille écrit l'histoire du château et grâce à eux, plus de 170 000 visiteurs découvrent le Fort-la-Latte chaque année. TF1| Reportage K. Gaignoux, K. Moreau