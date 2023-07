Au frais dans les grottes de l'Aveyron

Dans l'Aveyron, le thermomètre dépasse souvent les 30 degrés. Les vacanciers cherchent la fraîcheur, nous aussi. Alors, nous suivons Aude et son fils Angèle. Et après quelques minutes de marche, voici enfin l'entrée de la grotte du Combalou. Des papillons de nuit, des cristaux de toutes les formes, nous sommes dans la caverne des merveilles, pour le plus grand bonheur d'Eliott et sa famille venus de Nantes. Rien n'arrête les plus petits de notre expédition. Les plus grands essaient aussi avec plus de difficulté. Sous terre, les nouveaux spéléologues apprennent à se repérer. Pour plus de sensations, nous rejoignons un autre groupe de vacanciers. Ils se préparent à une aventure souterraine avec un équipement un peu plus élaboré. Ils sont huit, tous collégiens. Ils viennent de tout le pays et sont actuellement en colonie de vacances. Ils s'apprêtent à descendre dans une grotte à plus de 20 mètres de profondeur. Une fois descendus, la visite commence, guidée par Raphaël et Mélanie. Plus de quatre heures sous terre à arpenter les tunnels et à dépasser ses peurs ainsi que ses appréhensions. TF1 | Reportage M. Guénégan, A. Pocry