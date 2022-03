Au grand air, deux ans après le confinement

Chaque jour, on retrouve les mêmes inconditionnels, par tous les temps et quel que soit la marée. Le confinement les avait privés de cette habitude. Alors ce jeudi, les promeneurs en profitent comme si tout pouvait s'arrêter demain, et ça fait du bien. "Oui, parce qu'on prend un bon bol d'air, un petit rayon de soleil de temps en temps, ça fait du bien", affirme un promeneur. Le sentier de randonnée ravit les sportifs qui profitent par beau temps, de l'une des plus belles vues de la côte d'Opale pour se muscler tout en beauté. Au camping, une odeur de printemps flotte dans les allées. Danielle a appris à soigner son jardin pendant le confinement. Elle a désormais un planning organisé. Il y a deux ans, Stéphanie avait été confinée dans sa maison en ville. Alors avec son mari, elle avait pris la décision de s'acheter un mobile-home et de vivre au camping toute l'année. La vie est bien plus belle ici. Quel que soit le village agrippé au littoral de la côte d'Opale, les bols d'air y sont forcément réjouissants et vivifiants. TF1 | Reportage M. Fiat, G. Delobette