Au jardin, c'est le moment de tailler

Pour tailler un arbre fruitier, il faut jouer du sécateur et retirer toutes les parties qui ne servent à rien. Pour des particuliers venus écouter le conseil d'un tailleur, il y a des grands principes à retenir : faire rentrer le soleil en plein centre de l'arbre, toujours penser à la main et des départs de coupe à partir de l'extérieur. "Si vous ne faites pas ça au départ, vous aurez des arbres coincés qui s'abîment", explique Antoine Lecomte, membre de l'association "Les amis des fleurs". Sur place, on s'échange quelques astuces. Il y a par exemple les coquilles d'œufs dans un filet pour éviter aux feuilles d'attraper des maladies. L'autre activité du moment dans les jardins, ce sont les semis de tomate à mettre dans des petits pots pour commencer. Après avoir mis du terreau, les graines sont ensuite plantées au plus près de la surface. Entre chaleur et humidité sous la serre, les premières pousses apparaissent au bout de deux semaines mais attention aux gelées.