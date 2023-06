Au jardin, la coccinelle marque des points

Les jardiniers la surnomment l'ogre des pucerons. La coccinelle, et surtout ses larves, sont un prédateur du nuisible. Chaque vendredi matin, au jardin des plantes de Caen (Calvados), on en distribue gratuitement. Ces larves sont de futures coccinelles à deux points, bonnes reproductrices et naturellement présentes en Normandie. L'élevage se fait sous cette serre. Ici, toutes les conditions sont réunies, 1 500 œufs récoltés par semaine. Pour protéger ses centaines de plantes, Xavier Thomasse compte chaque année sur les coccinelles. Ici, de la sauge blanche envahie de pucerons. "Sous la feuille, le trombone, et les œufs une fois éclos, ça va manger ça 50 à 70 par jour, je pense qu'y a de quoi faire et elles vont se régaler", démontre-t-il. Sur d'autres plantes, les résultats sont là, son seul crevette est sauvé. En jardinerie, pour une centaine de larves de coccinelle, comptez une trentaine d'euros. Côté insecticide, minimum treize euros, mais plus nocif pour la biodiversité. Si vous souhaitez attirer les coccinelles par vous-même, plantez de la bourrache ou de l'anthémis. Les coccinelles en raffolent. TF1 | Reportage M. Poujol, A. Santos