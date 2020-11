Au lendemain de l'attentat, Nice se réveille abasourdie

Malgré le confinement, les Niçois étaient nombreux ce vendredi matin à avoir déposé des fleurs au pied de la basilique Notre-Dame de l'Assomption. Sur le marché, clairsemé, l'attaque au couteau de la veille est dans toutes les discussions. Incompréhension, tristesse et colère...tels sont les sentiments qui dominent chez les habitants, abasourdis et meurtris. Face à la répétition de ces actes terroristes, certains réclament plus de forces de sécurité dans la ville et davantage de surveillance, notamment dans les lieux de culte. Il est difficile pour les Niçois de profiter pleinement de cette belle journée au bord de mer, sans penser aux victimes de ce nouvel attentat. Après celui de la promenade des Anglais le 14 juillet 2016, qui avait fait 86 morts, Nice replonge dans le deuil. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.