Au marché, le plein de courses comme d'habitude ?

À Amboise (Indre-et-Loire), malgré la pénurie de carburant, venir au marché est une priorité pour la plupart des habitants. C'est une première bonne surprise pour les commerçants. Les clients se sont organisés."J'avais peur que mes commerçants habituels ne soient pas là", nous confie un passant. Des inquiétudes vite dissipées, car les étales restent bien fournis. Les poissonniers, eux, ont fait la route jusqu'au marché. "Alors messieurs dames, est-ce vous savez un peu s'il y a de l'essence dans le coin ? Il n'y en a pas du tout ?" Demandent-ils à leur clients. Bien qu'ils ne soient pas loin de la réserve, ils s'inquiètent tout de même pour leur retour en Normandie. À l'approche de la Toussaint, Corine sait que ses fleurs de saison sont attendues. "On avait de l'avance dans le réservoir, ce qui nous permet de venir facilement". Et comme partout dans l'Hexagone, tous espèrent une sortie de crise pour faire son marché le cœur plus léger. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély