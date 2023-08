Au milieu du lac, un boulanger hors du temps

Au cœur de la Creuse, autour des campings du lac de Vassivière, se cachent au milieu un îlot et une boulangerie. Aucun accès en voiture n'est possible pour s'y rendre. Il faut venir à pied par une passerelle. Et même quand le soleil n'est pas au rendez-vous, cela ne freine pas les vacanciers. Seule boulangerie dans les quinze kilomètres alentour, ici, le pain est fabriqué hors du temps. Quand d'autres enclenchent le four d'un simple bouton, Benoît Brissot, lui, allume un feu de bois. Pour les recettes : au levain, grand épeautre, blé ancien... la moindre pincée de farine compte pour obtenir un pain parfait. À l'heure de la cuisson, dans ce four de 200 ans, chaque produit doit trouver sa place. Et le résultat est splendide. Il suffit de tendre l'oreille. C'est un crépitement qui enthousiasme les clients. Les pains sont vendus entre deux et quatre euros. Pour Benoît, ces pains sont aussi un art, il les fait vivre. "C'est super moelleux et croustillant à la fois", se réjouit une cliente. Le commerce est ouvert seulement en saison de mai à septembre. Les vacanciers profitent du bonheur simple de partager du bon pain. TF1 | Reportage M. Poujol, E. Sarre