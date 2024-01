Au moins 48 morts et d'importants dégâts au Japon

Des maisons sont à la renverse, d'autres, effondrées sur elles-mêmes, des voitures écrasées sous les décombres. Même certains immeubles n'ont pas tenu. Partout, sur la péninsule de Noto, les routes sont coupées en deux, et l'asphalte fissuré par les secousses. Au lendemain du puissant séisme qui a touché la côte ouest du Japon, les images des dégâts sont glaçantes. Dans le petit port de Wajima, le tremblement de terre a renversé les bateaux de pêche, et provoqué un incendie dans le centre-ville. La maison d'une habitante tient encore debout, mais à l'intérieur, tout a été détruit. Elle nous explique : "Un mur s'est effondré et on peut voir dans la pièce d'à côté". Sur le terrain, les secouristes s'activent pour retrouver des victimes sous les décombres. Et un peu partout, l'aide humanitaire s'organise dans un pays, malheureusement très habitué au tremblement de terre. Selon un premier bilan, 48 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe. Mais les autorités craignent de trouver de nouvelles victimes sous les décombres. TF1 | Reportage A. Bourdarias, A. Creff