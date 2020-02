Au moins 500 agriculteurs ont marché à Reims pour soutenir leur collègue incarcéré

Près de 500 agriculteurs ont manifesté dans les rues de Reims ce matin pour montrer leur soutien à leur collègue du village d'Ambrières (Marne). Jean-Louis Leroux est en détention provisoire depuis maintenant dix jours pour avoir blessé grièvement, à coup de fusil, un jeune de 19 ans. Pour cause, il a soupçonné ce dernier d'être en train de voler du carburant, après 50 dépôts de plainte en cinq ans. Un geste regrettable, mais compréhensible pour de nombreux manifestants, qui partagent ce sentiment d'insécurité et d'abandon du milieu rural. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.