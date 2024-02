Au moins 51 morts en Chili, des feux toujours incontrôlables

Vina del Mar est plongée dans un épais nuage de fumée et de cendres incandescentes depuis 24 heures. Les pompiers ne parviennent toujours pas à contenir les feux. Le vent attise les flammes près des habitations de cette station balnéaire très prisée des touristes en cette période estivale. Certains habitants tentent de protéger leur maison par tous les moyens, mais ils semblent impuissants. Plus de 43 000 hectares ont déjà brûlé, au moins, 51 personnes sont mortes. Le président chilien, Gabriel Boric, a déclaré l'état d'exception et exhorte les habitants à évacuer. La région de Valparaiso est très peuplée, plus d'un million d'habitants. Beaucoup vivent sur les hauteurs, où les flammes ont ravagé des quartiers entiers. Les pompiers sont aussi mobilisés sur d'autres incendies dans le sud du pays. Le Chili fait face à une sécheresse et une canicule extrême, plus de 40 °C cette semaine. La météo devrait être plus clémente dans les prochains jours. TF1 | Reportage M. Guénégan