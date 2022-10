Au nom de l'humour !

Certains commerçants ont de la créativité plein leur stock. Avoir un nom original, c'est "Lard et la Manière" de se distinguer. Une "Régalade" pour les yeux des passants avec des appellations parfois très "Culottées". "Pile poêle" ce qu'il faut pour ne pas passer inaperçu. Comme à Lempdes où depuis un an Sylvie a ouvert son magasin. "Les fées fleurs", un choix mûrement réfléchi. Pour trouver ce nom, ça l'a pris toutes les vacances du mois de juillet l'année dernière. Un mois de réflexion. Ce nom lui vaut un grand Oui de ses fidèles clientes : "Quand il y a un magasin qui ouvre et qui a un nom qui est différent, ça attire et on a envie de rentrer" ; "Il y a quelque chose de l'ordre de l'imaginaire qui va développer. C'est attractif". A Issoire, après 40 ans passés en boulangerie, Patrick a changé de vie en famille et en reprenant un restaurant qu'il a appelé "L'entrepotes". Un jeu de mots idéal pour être repris sur les réseaux sociaux. Une tendance humoristique en ville, mais aussi à la campagne. Ludovic, le boucher-charcutier de "La Barbak' du Barbu", est installé à Tauves depuis deux ans. Le coup de cœur, c'est le commerce ambulant "What's Your Nem". TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive, P. Delannes