Au nom de nos bistrots !

Du petit crème à l'apéro, à chacun ses habitudes, son rendez-vous. Et c'est comme ça depuis un siècle. Le "Café des Sports" de Lauzun (Lot-et-Garonne), c'est ni plus ni moins l'âme du village. Et c'est bien pour cela que Jean-Paul l'a repris il y a dix ans. L'ancien champion de rugby a grandi ici. De 7 à 77 ans, tout le monde vient s'asseoir en face de Jean-Paul et de son fils parce que ce café, c'est un peu le leur. Derrière ce nom, il y a tous les souvenirs qu'ils partagent. Le bistrot est une tradition bien française, au point qu'elle vaut ici une conférence. Des touristes visitent la ville de Rennes et plus précisément, la rue Saint-Michel, rebaptisée "Rue de la soif". Il y a tellement de bistrots que l'on s'y perdrait volontiers. Une adresse et une promesse... le nom d'un bistrot prend là tout son sens. On vient ici aussi par tradition, comme dans un autre café, presque centenaire. D'anciens propriétaires ont bien tenté de le renommer, mais les Rennais, eux, ont continué de l'appeler par son nom de baptême : "Chez ma tante". TF1 | Reportage S. Pinatel, R. Roiné