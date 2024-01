Neige : les images rares du Nord de la France recouvert de flocons

On pourrait croire que nous sommes dans les Vosges ou dans le Massif central. Mais non, nous sommes bien dans le nord de la France. Le pays du charbon a changé de couleur. Pour les habitants, c'est toujours une curiosité. Il a tellement neigé ce mercredi que certains ont même réussi à faire du ski sur un terril. Partout, notamment à la campagne, le paysage a changé de visage. On a du mal à reconnaître la région. La neige s'est aussi invitée sur le littoral. À Stella-Plage (Pas-de-Calais), juste à côté du Touquet, non seulement elle recouvre la digue, mais aussi une partie de la plage. On ne prévoit plus de chute de neige ce jeudi après-midi dans le Nord, mais les températures restent en dessous de zéro, de quoi profiter encore un peu de ces paysages glacés. TF1 | Reportage S. Hembert, G. Delobette