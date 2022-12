Au pays des rennes

Les rennes ont des reins solides et des bois puissants. Quel que soit notre âge, ils ont quelque chose de fascinant qui tient presque du rêve. À Rovaniemi, dans le Nord de la Finlande, dans le village du père Noël, ils sont l'une des attractions les plus attendues. Les rennes sont aussi élevés pour leurs matières premières. Elles sont destinées à l'artisanat traditionnel finlandais. Leurs bois servent à fabriquer des couteaux, des amulettes, des lustres ou tout autre objet utile. Son cuir, sa fourrure et même ses os sont aussi utilisés pour produire des sacs ou des bijoux. Lorsqu'ils ne sont pas dans les fermes, les rennes vivent en quasi-liberté dans les forêts. Ils sont nombreux en Finlande. On en dénombre près de 200 000 têtes dans le pays. C'est plus que le nombre d'habitants. On peut même en croiser sur les routes. Des panneaux le rappellent régulièrement. Tout est donc bon dans le renne. Et même sa viande. En Finlande, elle est déclinée à l'infini : en pâté, en charcuterie, en conserve ou encore en chips de viande de rennes fumée. Dans tout le pays, on en trouve à la carte des restaurants ou chez le boucher. TF1 | Reportage L. Adda, M. Derre