Au pays du croissant, le donut fait son trou

C’est une douceur qui attire l’œil et met l’eau à la bouche. Un beignet nappé de chocolat de toutes les couleurs, garni de biscuit. Le donut n’est plus uniquement le célèbre gâteau américain du dessin animé des Simpson. C’est le nouveau péché mignon des gourmands. Dans une pâtisserie du centre-ville de Marseille (Bouches-du-Rhône), Carole prépare 100 donuts par jour à la main. Elle fabrique la pâte et la façonne pour former ce beignet à trou, une recette inventée par les Américains. Avec sa sœur, elle a ouvert ce qui s’appelle une "Donuterie" l’été dernier. Elle ne vend que des donuts sucrés et salés. Ce qui séduit les clients, c’est avant tout l’harmonie des saveurs. Ce petit anneau se déguste le plus souvent en goûter ou en dessert. Et c’est pourquoi les boulangeries lui font aujourd’hui une place de choix dans les vitrines. Vendus entre trois et quatre euros en moyenne, le donut est plus cher qu’une viennoiserie, mais moins onéreux qu’une pâtisserie. Le dessert américain détrônera-t-il la traditionnelle pâtisserie française dans quelques années ? La réponse est entre les mains des amateurs de donuts, les adolescents et les trentenaires. TF1 | Reportage, P. Lefrançois, P. Fontalba