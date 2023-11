Au pays du vin, la bière devient reine

Brune, blonde, en bouteille ou en canette, dans un hypermarché, deux rayons d'environ quinze mètres sont entièrement consacrés à la bière. C'est devenu votre alcool préféré devant le vin. Un engouement tel qu'un bar a dû agrandir sa carte. Une bonne nouvelle pour les brasseries d'Auvergne, le nombre de producteurs est passé de douze à quarante en seulement huit ans. Ici, la bière est artisanale, mais surtout locale. Tous les ingrédients proviennent de la région. Cette année, le brasseur a produit plus d'un million de litres. "Cette production a augmenté de 24% cette année et on prévoit 20% l'année prochaine", explique Jean-Philippe Coulon, chef de ventes. C'est-à-dire qu'avant, il vendait l'équivalent chaque mois de 150 000 bouteilles de 50 cl. Cette année, c'est 50 000 bouteilles de plus. Mais cette consommation de la bière en forte hausse se fait-elle au détriment du vin ? En effet, il n'y a pas si longtemps, le vin à la cantine était préconisé dans les collèges et lycées. En 1956, fini le verre d'alcool, il est remplacé par un verre de lait. TF1 | Reportage T. Vartanian, P. Delannes, M. Pourchet