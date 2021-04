Au pied de Notre-Dame de Paris, deux ans après l'incendie

Ce jeudi matin, le parvis de Notre-Dame était vide. Il n'y a aucun touriste ni appareil photo pour immortaliser ce symbole de Paris. Mais les riverains se consolent en suivant l'avancée des travaux. "Ce qui me redonne encore le moral et la force, c'est que l'on sait que c'est en reconstruction. On a encore de l'espoir", a confié un Parisien. Le gérant d'une supérette, face à la cathédrale, côtoie chaque jour les ouvriers qui travaillent sans relâche sur ce chantier hors du commun. "On leur demande tous les jours, quand est-ce que ça va rouvrir, parce que toute l'île de la Cité, tous les commerçants aux alentours, dépendent de Notre-Dame", a-t-il affirmé. L'incendie, puis l'épidémie de Covid, ont profondément changé l'atmosphère du quartier. Les touristes ont disparu, les commerces et les restaurants sont fermés et les riverains se retrouvent désormais entre eux. Tous attendent de pouvoir pénétrer à nouveau dans l'un des plus célèbres monuments de la planète. Une réouverture prévue pour 2024.