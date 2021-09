Au plus haut du GR20, à la découverte du refuge de Tighiettu

Vivre sur les plus hauts sommets de l'île, c'est l'une des promesses du GR20. Dans ce chaos de granite, seuls les mouflons et les randonneurs animent la montagne. Au milieu de ces paysages aux allures lunaires se trouve le refuge de Tighiettu. Charlie, accompagné une fois sur deux par son épouse, vit au refuge et assure la restauration. Les premiers marcheurs qui ont tutoyé les plus hautes cimes arrivent et se posent pour reprendre leur souffle. Une des solutions pour lutter contre les jambes lourdes et la fatigue, la baignade en rivière. La soirée tombée, les derniers groupes prennent leurs quartiers. Charlie, le maître des lieux, entre en piste avec ses pâtes. Et pour finir le repas, rien de mieux que l'eau-de-vie maison. Après une courte nuit sous les étoiles et le café pris sous l'arc-en-ciel du matin, c'est le retour sur le chemin. Il arrive que les mouflons descendent très près pour qu'on puisse les observer. Les gardiens des montagnes corses s'éloignent ensuite, laissant les marcheurs en quête de liberté et d'immensité. Les paysages s'enchaînent et le lac de Nino fait place à la brèche de Capitello.