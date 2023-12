REPORTAGE - Islande : au plus près de la fontaine de lave

L'intensité du volcan a baissé depuis la première nuit. Le flux est moins volumineux, mais toujours abondant et la lave continue de jaillir. La bonne nouvelle, elle ne sort pas des failles apparues dans le village de Grindavík, évacué de ses résidents. La sécurité civile islandaise patrouille dans la zone, fermée à la circulation par prudence. Aucune perturbation à l'aéroport de Reykjavik, l'éruption est de type effusif, elle ne génère pas des quantités de poussières agressives pour les moteurs des avions. Mardi, en fin de journée, la police a même autorisé les journalistes à s'approcher un peu des foyers, alors que les particuliers, souvent des touristes, ont aussi pu profiter du spectacle. Un randonneur, amateur de sensations fortes, a bien franchi ce mardi soir la limite fixée par les autorités. Mais l'interdiction d'accès est très largement respectée et les agents de sécurité n'affichent aucune inquiétude. La légère odeur de soufre ce mercredi matin rappelle tout de même qu'en matière de volcanologie, rien n'est anodin. D'autant moins que la capitale Reykjavik et ses 140 000 habitants se situent à une quarantaine de kilomètres seulement. TF1 | Reportage O. Santicchi, B. Rey, V. Pierron