Au plus près de l'éruption du Piton de la Fournaise : un spectacle époustouflant

Des fontaines de lave bouillonnantes, tout droit sorties des entrailles de la terre, et un bruit assourdissant. Le Piton de la Fournaise est en éruption pour la première fois de l'année, et nombreux sont ceux qui tentent de profiter du spectacle en contre-bas depuis la route des laves, prise d'assaut. À l'aube, alors que les premières lueurs du jour apparaissent, l'éruption révèle un autre visage, un spectacle époustouflant qui débute dimanche dernier. Deux fissures éruptives sont alors détectées par l'Observatoire volcanologique. L'une à l'Est, à 2 000 mètres d'altitude, l'autre sur le flanc sud-est du volcan. Ce mardi matin, seule la fissure sud-est est encore en activité. Sa coulée de lave se trouve à 2,4 km de la route nationale, très empruntée par les habitants de l'île. Pour les volcanologues sur place, cette éruption était prévisible. Pour l'instant, même si elle ne représente pas de danger pour la population, il est encore impossible d'évaluer sa durée et la progression de sa coulée sur les pentes. Avec une moyenne de deux éruptions par an, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs de la planète. TF1 | Reportage M. Steinbach, O. Maraval, R.A. Langard