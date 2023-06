Au plus près des flamants roses

Comme dans un rêve, les visiteurs sont aux premières loges d'un ballet époustouflant. Des centaines de flamants roses à portée de main. Au cœur de la Camargue, les photographes amateurs profitent d'un terrain de jeu infini. Pourtant, nous sommes en pleine nature et ces oiseaux sont sauvages. S'ils cohabitent ici parfaitement avec les touristes, c'est grâce aux ornithologues du Pont de Gau. Ces anges gardiens veillent à aménager et à préserver l'habitat des colonies. Les flamants roses se plaisent ici. Certains reviennent même d'une année sur l'autre. Les guides du parc les reconnaissent bien grâce à des bagues numérotées sur leurs pattes. Ces oiseaux majestueux attirent plus de 150 000 visiteurs par an. Et à peu près tous posent la même première question : d'où vient cette couleur rose ? "Ils mangent des planctons qui sont microscopiques, et c'est ce qui va leur donner cette couleur. Ces petits crustacés sont colorés par le carotène", explique un ornithologue. De quoi nous en mettre plein les yeux, statique sur une patte comme en plein vol, les ailes déployées. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba