Au plus près des poissons sans se mouiller

S'immerger dans un autre monde, celui de l'océan, c'est l'activité du jour pour Élodie, Jessy et leurs enfants. Cette famille venue d'Angers (Maine-et-Loire) est impressionnée par les poissons de l'aquarium. Océanopolis, c'est 10 000 animaux venus des quatre coins du globe : de l'Antarctique, avec les manchots, aux eaux tropicales remplies de requins, mais aussi les poissons de la mangrove, entourés d'une végétation très dense. À quelques mètres de cette forêt amazonienne, c'est l'heure du repas pour les phoques. De vrais gourmands qui se laissent manipuler facilement. Océanopolis, c'est aussi un centre de culture scientifique apprêtant depuis janvier, un laboratoire ouvert aux visiteurs. Émilien est chercheur, et avec ses collègues, il étudie l'effet du réchauffement climatique et des plastiques sur les huîtres plates. Changer le regard sur l'océan, c'est la mission principale de ce centre de culture scientifique dédié à l'Océan, soit par la science ou tout simplement par l'émerveillement. TF1 | Reportage M. Pirckher, B. Ghorchi