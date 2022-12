Au plus près du volcan en éruption à Hawaï

Ce pourrait être le paysage d'une autre planète, mais vous êtes bien sur terre. Et quelle terre ? Celle des fontaines de magma, qui jaillissent à plus de 20 mètres de hauteur. Imaginez-vous aux pieds de ces chaudrons, devant ces gerbes grandes comme un immeuble de huit étages. Un tableau complètement démesuré, où cette peinture rouge brillante et môle s'écoule lentement sur des kilomètres. À sa guise, la lave façonne et fascine. De nuit, tous les regards se tournent vers le volcan. "C'est incroyable d'être là. Nous devons partir demain, mais on s'est dit qu'avant, on voulait se rapprocher le plus possible pour le voir le mieux possible. C'est magnifique"; "C'est si lumineux. C'est hallucinant", rapporte un couple de touristes subjugué. Les habitants, eux, écrivent déjà des chansons sur l'événement pour que les sons perpétuent ces images une fois le volcan rendormi dans quelques semaines. TF1 | Reportage F. Litzler